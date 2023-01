Lula, Bolsonaro, os Yanomami, a moeda comum e os atos de 8 de janeiro: Jogo Político #221

Foi decretada emergência de saúde no território indígena Yanomami em Roraima. Onde a população é vítima de crise sanitária e desnutrição. O presidente Lula visitou o local e disse ter visto um "genocídio" promovido pelo governo do antecessor. O episódio 221 do Jogo Político analisa a responsabilidade do governo Jair Bolsonaro (PL) e a resposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O podcast trata também da polêmica sobre a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina e também da ofensiva que prossegue contra os responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.



Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista.

Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana.



O POVO News: segunda a sexta-feira, às 18 horas, com as principais notícias do dia na política e muito mais.

