Lula exonera comandante do Exército após menos de um mês no cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou neste sábado, 21, o general Júlio César de Arruda do comando do Exército. Ele será substituído pelo comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

Júlio César assumiu interinamente ainda no fim do governo Jair Bolsonaro (PL), em 30 de dezembro, em entendimento feito entre a equipe de transição de Lula e a administração que se encerrava.

A substituição ocorre um dia após reunião entre Lula e os comandantes das Forças Armadas.

O novo comandante é um dos três mais antigos oficiais generais do Alto Comando do Exército. Ele foi um dos comandantes que se opuseram a qualquer tentativa de golpe após a vitória de Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial. Por isso, tornou-se alvo, ao lado de outros integrantes do Alto Comando, de uma campanha difamatória de bolsonaristas.

Na quarta-feira, dia 18 de janeiro, no quartel-general do Comando Militar do Sudeste (CMSE), Tomás, como é conhecido, discursou durante cerca de dez minutos. Ele afirmou que o resultado das urnas deve ser respeitado. "Vamos continuar garantindo a nossa democracia, porque a democracia pressupõe liberdade e garantias individuais e públicas. E é o regime do povo, de alternância de poder. É o voto. E, quando a gente vota, tem de respeitar o resultado da urna".

O general disse que os militares não devem ter correntes políticas e devem permanecer coesos. "Ser militar é ter uma instituição de Estado, apolitica, apartidária; não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar".

Com Agência Estado

