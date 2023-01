Bolsonaro não voltará ao Brasil se prisão for decretada, diz colunista

As informações são de coluna no portal Metrópoles. O ex-presidente ainda se encontra nos Estados Unidos, mas não deve ficar no país por muito tempo

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República, afirmou para a pessoas próximas que não pretende voltar ao Brasil caso a prisão seja decretada, segundo publicou o jornalista Guilherme Amado, colunista do portal Metrópoles.

No começo da tarde do dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para passar a virada do ano, antes do fim do mandato.

Ele estaria decidindo em qual país buscará asilo, pois foi recomendado a não permanecer nos Estados Unidos, nem ir à Itália, onde corre risco de extradição.

