Bolsonarista preso diz que blogueiro cearense viu bomba ser colocada em caminhão em Brasília

O cearense Wellington Macedo de Souza acompanhou a instalação de uma bomba em um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado, segundo informou o bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues, preso pela mesma ação. No depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, Alan Diego confessou ter, ele mesmo, colocado o objeto no caminhão pessoalmente, em depoimento à Polícia Civil nesta quinta-feira, 19.

Alan Diego se entregou na terça-feira, 17, e também confessou ter recebido a bomba no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. Ele ainda afirmou que George Washington, preso em flagrante no dia 24 de dezembro, foi o responsável por dar o artefato a ele.

Na véspera do natal de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal detonou um artefato explosivo encontrado em um caminhão-tanque pelo próprio motorista, nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília.

Alan Diego será transferido para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. O blogueiro cearense Wellington Macedo continua foragido.



Wellington é jornalista e natural de Fortaleza. Pelas redes sociais, o blogueiro utilizava o espaço para transmitir mensagens extremistas e radicais.

O sobralense acumula 59 processos por ataques a políticos e servidores da rede de ensino de Sobral, reduto político dos Ferreira Gomes. As ações questionavam as reportagens da série “Educação do Mal”, feita pelo jornalista, em que apresentava supostas fraudes nas avaliações da educação do município, conhecido por ter altos índices na área.

