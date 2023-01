Cândido Albuquerque posa ao lado de Lula e Camilo: "Muito esperançoso"

Indicado reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) por Bolsonaro, Cândido Albuquerque participou de comitiva que se reuniu com Lula e membros do Ministério da Educação, entre eles Camilo Santana.

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, usou as redes sociais para registar a participação no encontro de reitores de universidades e institutos federais com membros do governo federal. Nas imagens, ele aparece ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação, Albuquerque afirmou que saiu do encontro "muito esperançoso". Além de apresentar a equipe do MEC que conduzirá a educação brasileira nos próximo quatro anos, o Ministro e o Presidente externaram aos reitores uma mensagem de otimismo, prometendo valorizar cada vez mais a educação brasileira, reconhecidamente o melhor caminho para o desenvolvimento socialmente justo do país".

O gestor da UFC disse que a instituição "experimentou um novo e bem sucedido modelo de gestão nos últimos quatro anos e significativo crescimento em todos os índice de avaliação" nas áreas do ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. "Não existe a hipótese de retrocesso. Com o apoio do Governo Federal e da nossa comunidade continuaremos crescendo!", escreveu o reitor.



Em 2019, Cândido recebeu 4,6% dos votos na consulta à comunidade universitária e ficou em terceiro lugar. Na formação da lista tríplice no Conselho Universitário (Consuni), ele foi o segundo, após Antônio Gomes, que havia submetido o nome à consulta e ficado em segundo, pedir para não participar da lista. A professora Maria Elias foi incluída para fechar a lista de três nomes a ser enviada ao Governo Federal. A escolha do então presidente Jair Bolsonaro (PL) recaiu sobre Cândido.

O reitor chegou a se envolver em embates na defesa do ex-presidente. Em junho de 2021, respondeu publicamente o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), que se referiu ao ex-presidente como “o pior da história do Brasil”. “Pior que o Lularápio? Duvido! Lula reverteu todos os valores republicanos!”, afirmou Cândido em postagem nas redes sociais.Ele apagou a postagem pouco tempo depois.

Em novembro de 2021, Cândido foi homenageado pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro, por sua atuação na instituição cearense. Os dois estiveram lado a lado durante um culto no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na Igreja Apostólica Novidade de Vida.

À época, o então ministro do MEC justificou a homenagem por Cândido ter proibido a implantação de "banheiros ideológicos" na UFC, uma referência aos banheiros para pessoas trans e não binárias.

O mandato de Cândido à frente da UFC se encerra este ano e ele pode ser reconduzido. O professor Custódio Almeida, ex-vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, anunciou que será novamente candidato a reitor da instituição.

Na reunião desta quinta, Lula informou que respeitará a autonomia das universidades, com a indicação dos primeiros colocados nas listas tríplices.

