Lula diz a reitores que universidades estão "saindo das trevas" de volta à "luminosidade"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil inicia um novo momento na educação. Em encontro com reitores de universidades e institutos federais, o chefe do Executivo disse que o Brasil está “saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo”.

Lula deu as declarações durante reunião na manhã desta quinta no Palácio do Planalto. Acompanharam o presidente os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Casa Civil, Rui Costa.

O presidente fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e citou o “obscurantismo” que os institutos e universidades federais viveram durante o último governo. Ele prometeu que o ensino público federal vai sair "das trevas" e "voltar à luminosidade de um novo tempo".



"Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo", afirmou Lula aos reitores.

Nesta terça-feira, 17, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), uma das principais fontes de recursos de fomento ao setor. Um dia antes, o ministro do MEC assinou portaria para estabelecer um novo piso para profissionais do magistério em 2023.

