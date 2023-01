Elmano se reúne com ministra e negocia mutirão de cirurgias com participação privada

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reuniu-se nesta quarta-feira, 18, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para discutir parceria no mutirão de cirurgias no Ceará. Amanhã haverá reunião técnica entre a Secretaria da Saúde do Ceará e o ministério para começar a organizar o mutirão, disse o governador. O lançamento do mutirão será feito em conjunto entre Estado e Governo Federal, segundo informou Elmano ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília. O governador projeta o início do mutirão para fevereiro.

O Ceará, de acordo com Elmano, trabalha para aumentar a capacidade de cirurgias. A expectativa, pontua o governador, é de que o mutirão comece em fevereiro.

A iniciativa deverá incluir além do Governo do Estado, a rede de saúde dos municípios. Estava presente ao encontro o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro (PDT), presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece). Elmano reforçou que a rede de saúde privada será envolvida no mutirão.

"Saio daqui muito seguro de que vamos atuar de maneira muito forte para garantir o apoio e a realização de cirurgias no Estado do Ceará", disse o governador ao O POVO.

Participaram também da reunião o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados, Helvécio Miranda, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, e Swedenberger Barbosa, secretário executivo do Ministério da Saúde.

