Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, fica em silêncio no depoimento à PF

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso desde sábado. Na residência dele foi encontrada a minuta de um decreto para intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mudar o resultado da eleição

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres decidiu permanecer em silêncio durante depoimento à Polícia Federal, nesta quarta-feira, 18.

Equipe da PF compareceu ao 4° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde o ex-ministro está preso desde que chegou dos Estados Unidos, no sábado. Os policiais chegaram ao local pouco antes de 10h30min para ouvi-lo. O ex-ministro, no entanto, disse que não daria declarações.

Torres está preso desde sábado, 14, por suposta omissão na segurança dos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram e destruíram prédios dos três Poderes na capital do país. Ele nega ter sido conivente com os fatos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da falha na segurança durante os atos do dia 8, Torres também seria questionado sobre um documento encontrado em sua casa que vem sendo chamado de "minuta do golpe". O texto fala em instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições.

Com Agência Estado

Sobre o assunto Governo Lula dispensa mais 14 militares de cargos na Presidência

Dino rebate Zema: "Fica feio se colocar como um sub-Bolsonaro"

Ministério da Justiça notifica Lojas Americanas

Salário dos professores: prefeituras são orientadas pela CNM a não pagar piso

Ministro exclui militares e nomeia novos membros da Comissão da Anistia, com presença cearense

Suspeito de tentar explodir bomba no aeroporto de Brasília é preso; cearense segue foragido

Tags