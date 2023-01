Guimarães diz que investigação sobre ataques chegará em Bolsonaro e aponta cearenses entre financiadores

Líder do governo na Câmara mencionou as investigações e medidas já tomadas contra os acusados pelos atos de vandalismo

O deputado federal José Guimarães (PT) garantiu que as investigações sobre ataque terrorista em Brasília, realizado no dia 8 de janeiro, chegarão até o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Extremistas que invadiram as sedes dos Três Poderes eram majoritariamente apoiadoras do ex-mandatário.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 17, o parlamentar falou que o governo anterior é o responsável direto pelo cenário de destruição que ocorreu na capital federal.

“O responsável direto, por tudo que está acontecendo, é o governo anterior, porque construiu esse ambiente tenebroso que poderia ter comprometido a democracia brasileira. E era, sim, uma tentativa de golpe. Todas as informações que temos é que eles [extremistas] - e isso vai chegar no ex-presidente, pode ter certeza disso - estavam montando uma operação, que era pra ter acontecido antes do Natal”, afirmou.

Ainda sobre os atos de vandalismo, o petista considerou que houve uma facilitação para que a invasão dos bolsonaristas ocorresse, principalmente por parte do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres, que foi preso no último sábado, 14.

Guimarães também apontou que muitas medidas contra os criminosos já foram tomadas, mas ressaltou a importância das investigações e punições não recaírem apenas “nos pequenos”, mencionando os articuladores e financiadores dos atos.

“Tem os financiadores, inclusive tem gente do Ceará que financiou ônibus para cá [Brasília]. É preciso que as investigações não recaiam apenas nos pequenos. Tem ‘peixes’ graúdos que montaram, articularam, ajudaram e financiaram os atos criminosos que ocorreram”, disse.



