A ideia é a Presidência do BNB ficar com o Ceará, diz líder do governo

A mudança de Presidência do Banco do Nordeste (BNB) é iminente. A ideia é que o cargo fique com o Ceará, enquanto as diretorias sejam distribuídas entre outros estados.

A afirmação é do líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), em resposta ao jornalista e editor-chefe de Política do O POVO, Érico Firmo, em entrevista à rádio O POVO CBN e CBN Cariri.

O atual presidente do BNB é o pernambucano José Gomes da Costa, funcionário de carreira da instituição há 39 anos. Ele era diretor Financeiro e de Crédito do BNB e chegou a assumir como interino no cargo no dia 17 de janeiro de 2022.

