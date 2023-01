"As BRs estão destruídas", diz líder do governo Lula acusando Bolsonaro

Deputado analisou as principais ações do início do novo governo e mencionou plano de obras para os próximos dias

O vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e líder do novo governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, apontou, nesta terça-feira, 17, que a recuperação das rodovias é uma das principais propostas da nova gestão nos próximos dias. Segundo o petista, as BRs que atravessam o Ceará estão "destruídas", em crítica à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, Guimarães falou sobre a má qualidade das vias e mencionou as BRs 116 e 020 como exemplos.

“Nós estamos agora trabalhando em algumas propostas para os próximos 100 dias e uma delas é a recuperação das BRs. A BR-116, assim como a 020, estão destruídas. A BR na chegada entre Pacajus em Fortaleza estava destruída, então as máquinas estão trabalhando e fazendo um recapeamento na entrada de Fortaleza.”, disse.

O parlamentar mencionou que há um orçamento voltado para essas obras que foi aprovado na PEC da Transição e que há recursos para o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte).

“Nós temos um volume bom de recursos pros Dnits estaduais. É uma ação do novo governo. Como tinha saldo não implementado, os ministérios que têm saldos remanescentes de 2022, vão realizar”.

Além da recuperação das estradas, o petista falou sobre a necessidade de agilizar o projeto de duplicação da BR-116.

Ao analisar as prioridades do início do novo governo, Guimarães também mencionou outras medidas que seguem com urgência, como o reajuste do valor da merenda escolar e a retomada das obras do Ministério da Educação (MEC). O líder do governo ressaltou a destruição e os prejuízos deixados pelo governo anterior.

“É muita coisa. Eu costumo dizer que nós temos que trocar o pneu com o carro andando. A destruição no país foi de tal ordem e vocês não tem dimensão do que nós encontramos no MEC e no Ministério da Saúde. Tudo destruído, não tem dinheiro para nada”, finalizou.



