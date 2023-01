Base de Lula na Câmara deve ser consolidada após eleições no Congresso, diz Guimarães

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), declarou, nesta terça-feira, 17, que a base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara está sendo montada e as articulações entre os partidos tem um bom início.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o deputado federal afirmou que os diálogos estão acontecendo e que, em fevereiro, planeja formar o colégio de líderes da base e dos 12 vice-líderes que irão compor a liderança do governo na Câmara. Entre as articulações que estão sendo feitas, o parlamentar citou o diálogo realizado com o União Brasil, partido que, em parte, ainda resiste em adentrar oficialmente na base do novo governo.

“Eu tenho dito que a base tem que ter duas dimensões: a base que tem identidade ideológica com o governo, que tem identidade com os projetos que nasceram nas urnas. E tem aquela base que vai se adequando de acordo com a votação dos projetos. Então, nós temos uma base ideológica e uma base ampla. A nossa determinação e orientação do presidente é consolidar isso para votarmos as medidas provisórias”, explicou.

O vice-presidente do PT também ressaltou que a consolidação da base ainda não está totalmente feita por conta das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que serão realizadas no dia 1º de fevereiro. Atualmente, as Casas são comandadas por Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco, respectivamente, que tentarão reeleição para os cargos.

Lira é um dos principais nomes com adesão para seguir no comando da Casa. Guimarães analisou que o apoio à reeleição do atual presidente é bastante consolidado entre os partidos.

“O que nós estamos discutindo a partir da construção dessa vitória dele, é formarmos os blocos e ocuparmos os espaços devidos à cada legenda de acordo com o resultado das urnas. Eu acredito que, mesmo que tenha uma ou outra candidatura, isso não altera a possibilidade de vitória do Arthur Lira, que está muito consolidada”.

O petista também ressaltou que os parlamentares buscarão reeleger Lira para não criar crise com o Congresso. “Esse foi o recado que o presidente Lula deu nas primeiras reuniões que fizemos em dezembro, no sentido de buscar uma nova relação institucional. Relação que estava deteriorada. Nem o Congresso pode ser o ‘puxadinho’ do Planalto e nem o Planalto o ‘puxadinho’ do Congresso”.

Guimarães analisou que o trabalho de formação da base talvez seja um dos mais difíceis e justificou a afirmação pela parte majoritariamente conservadora existente no Congresso, considerando que é necessário muito cuidado no tratamento político e nas alianças a serem formadas.



