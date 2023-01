Jovem Pan será investigada por divulgar fake news e incitar atos antidemocráticos

No mesmo dia, houve mudança na presidência do grupo

O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo instaurou nesta segunda-feira, 9, inquérito contra a Jovem Pan por divulgar fake news e incitar atos antidemocráticos. Segundo a instituição, a investigação acontece porque os conteúdos da emissora "abalam a confiança nas instituições e estimulam violência".



O Ministério cita a cobertura do grupo ao que aconteceu neste domingo, 9, quando bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes."Neste domingo, por exemplo, comentaristas da Jovem Pan tentaram justificar atos de vandalismo em Brasília e voltaram a atacar o processo eleitoral", ressaltou o MPF por meio das redes sociais.

O inquérito investiga se a emissora violou a Constituição e o Código Brasileiro de Telecomunicações. A lei prevê punição com multas, suspensão da concessão de radiodifusão por até 30 dias ou mesmo sua cassação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o órgão informou que realizou levantamento ao longo dos últimos meses e identificou que a Jovem Pan, a princípio, tem veiculado “sistematicamente fake news e discursos que atentam contra a ordem institucional, em um período que coincide com a escalada de movimentos golpistas e violentos em todo o país”.



É citado situações como em 14 de novembro, mencionando que o comentarista Rodrigo Constantino "desacreditou", segundo o MPF, o resultado das eleições, que atribuiu a um "malabarismo do Supremo". Em 21 de dezembro, Zoe Martinez defendeu "que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF". E no dia seguinte, Paulo Figueiredo defendeu "então que tenha uma guerra civil".

Quase no mesmo horário, quando a investigação foi divulgada, o grupo Jovem Pan anunciou mudança na presidência. Assume Roberto Alves de Araújo no lugar de Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha.

O ex-gestor, no entanto, assim como os demais acionistas da empresa, continuam no Conselho de Administração com a missão de, segundo o grupo, "preservar os princípios e valores que norteiam o Grupo Jovem Pan há 80 anos".