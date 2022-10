TSE manda Jovem Pan dizer que Lula é inocente

08:47 | Out. 29, 2022

A rede terá de veicular mensagens nos programas Os Pingos nos Is e Morning Show, informando que o petista é inocente

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, aprovou anteontem o modelo de direito de resposta concedido à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra declarações de comentaristas da Jovem Pan. A rede terá de veicular mensagens nos programas Os Pingos nos Is e Morning Show, informando que o petista é inocente.

"Em resposta às declarações dos jornalistas Roberto Motta e Ana Paula Henkel no programa Os Pingos nos Is, é necessário restabelecer a verdade", afirma a mensagem. "O Supremo Tribunal Federal confirmou a inocência do ex-presidente Lula derrubando condenações ilegítimas impostas por um juízo incompetente. A ONU reconheceu que os processos contra Lula desrespeitaram o processo legal e violaram seus direitos políticos. Lula venceu também 26 processos contra ele. Não há dúvida: Lula é inocente." O PT apresentou um modelo semelhante para o programa Morning Show, alterando apenas a autoria para incluir a jornalista Zoe Maria Fernandes Martinez Motta.

O direito de resposta é parte de três decisões do plenário do TSE, que concedeu direitos de resposta para Lula em sessão virtual entre 15 e 17 de outubro. A Jovem Pan afirmou, em editorial, que está sob "censura". Internamente, enviou ordem aos comentaristas para não usarem termos ofensivos contra o petista.

