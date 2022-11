Youtube suspende monetização dos canais da Jovem Pan por desinformação eleitoral

O Youtube anunciou nesta quarta-feira, 23, a desmonetização de todos os canais da rádio Jovem Pan alegando violações sucessivas à política de publicidade da plataforma e desinformação no período eleitoral. A punição foi aplicada por iniciativa da própria rede social.



Em nota enviada à imprensa, a plataforma disse ter identificado maior número de transgressões no programa "Pingos nos Is", transmitido tanto por meio da conta oficial da emissora e como em um canal próprio administrado pelo mesmo grupo de comunicação.



“O canal Os Pingos nos Is incorreu em repetidas violações das nossas políticas contra desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização”, ressalta trecho do comunicado divulgado pelo Youtube.



Com mais de 5,38 milhões de inscritos, o canal Pingos Nos Is é um dos maiores da emissora na plataforma. A conta tem média de 700 mil visualizações diárias. O programa, assim como os demais conteúdos da rádio, é transmitido ao vivo na TV e no Youtube. A monetização dos canais é parte importante da receita financeira do grupo de comunicação.



A punição aplicada pelo Youtube não é definitiva e ainda pode ser contestada pela emissora à própria plataforma, conforme prevê as regras do Programa de Parcerias do Youtube. Caso recorra e tenha a apelação rejeitada, a Jovem Pan terá seus canais desmonetizados de forma definitiva.

Sobre o assunto Chamado de "puxa-saco" de Bolsonaro, Constantino abandona debate ao vivo na Jovem Pan

Equipe da Jovem Pan é hostilizada por bolsonaristas e é escoltada pelo Exército

Bolsonaristas hostilizam equipe da Jovem Pan durante atos golpistas no DF

Veja quem são os comentaristas demitidos da Jovem Pan após a eleição de Lula

TSE manda Jovem Pan dizer que Lula é inocente

TSE dá a Lula direito de resposta na Jovem Pan; rádio terá de dizer que petista é inocente

A decisão do TSE contra a Jovem Pan foi censura ou combate às fake news? Entenda

Ao mencionar TSE e Jovem Pan, Bolsonaro diz em live espera 'volta à normalidade'





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags