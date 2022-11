Chamado de "puxa-saco" de Bolsonaro, Constantino abandona debate ao vivo na Jovem Pan

O comentarista da rádio Jovem Pan Rodrigo Constantino abandou um debate ao vivo nesta quarta-feira, 16, após ser chamado de "puxa-saco" do presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo analista Leonardo Giardini. Os dois participavam do programa "JP News", cuja pauta era a qualificação dos nomes anunciados para a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Acusado por Constantino de "passar pano" para o PT, Giardini perdeu a paciência com o colega: "Ao contrário de você que é puxa-saco de presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém", reagiu o analista.

Irritado, Constantino pede a palavra, anuncia a saída do programa e desliga a câmera ao vivo. "Cansei, cansei. Avisa o Tutinha [dono da emissora] que eu cansei", afirmou o comentarista antes de se desconectar da transmissão.

Veja o vídeo

A confusão gerou mal-estar entre os demais participantes do programa. Para acalmar os ânimos, o apresentador Paulo Mathias precisou chamar o intervalo comercial. "Só um minuto, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial porque nós estamos precisando", disse ele antes da passagem de bloco.

Na volta do intervalo, o apresentador esclareceu o episódio para os telespectadores: "Eu medeio debates e estou extremamente acostumado por ânimos estarem aflorados. Mas eu insisto aqui: esse é um canal em que você sempre vai ter à disposição ideias diferentes sempre se confrontado, de maneira democrática. Nosso objetivo é fazer um debate sempre saudável", explicou Mathias.

Constantino também comentou o caso por meio das redes sociais. Em publicação no Twitter, ele subiu o tom das críticas contra o colega.

"Tudo tem limite na vida. Eu estudo, eu tenho bagagem, eu gosto de debater a sério. Aí vem um moleque que tava com broche do Ladrão fazendo campanha com Dirceu me chamar de puxa-saco de presidente?! Chega! Eu não preciso disso na minha vida. Querem treta de boteco, chamem outro", escreveu o comentarista, sem informar se continuará ou não na emissora.

