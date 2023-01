Bolsonaristas entram em confronto com a polícia do lado de fora do Congresso

Um cordão de segurança havia sido montado nas imediações do Congresso, mas os bolsonaristas, que não aceitam a vitória de Lula nas eleições, retiraram as grades e subiram a rampa do edifício.

A polícia do Distrito Federal enfrentou com gás lacrimogêneo centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que se manifestavam diante do Congresso, em Brasília, uma semana após Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse como presidente da República, informou um fotógrafo da AFP neste domingo (8).

Um cordão de segurança havia sido montado nas imediações do Congresso, mas os bolsonaristas, que não aceitam a vitória de Lula nas eleições, retiraram as grades e subiram a rampa do edifício.

Veja imagens do vandalismo causado por golpistas em Brasília



