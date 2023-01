Governo Bolsonaro cumpriu um terço das promessas de campanha

Durante quatro anos de mandato, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu totalmente um terço dos compromissos realizados durante a campanha eleitoral de 2018. Na época, o ex-mandatário venceu o candidato Fernando Haddad (PT) com 55% dos votos válidos.

O levantamento foi realizado pelo g1 e aponta que, dos 58 compromissos feitos pelo candidato durante a campanha, apenas 19 foram cumpridos de forma total - equivalente a 33% - no período de 1º de janeiro de 2019, início do governo, e 31 de dezembro de 2022, fim do mandato.

A pesquisa analisou o que foi dito por Bolsonaro em entrevistas, debates, agendas e no plano de governo.

Além disso, 17% do número total de promessas foram cumpridas parcialmente, deixando pendências, e 50% não foram cumpridas até o final do governo.

O fim das indicações políticas na nomeação de ministros e a redução da maioridade penal estão entre os compromissos promovidos por Bolsonaro que não foram colocados em prática durante os últimos quatro anos.

Apesar de o mandato de Bolsonaro já ter chegado ao fim e o presidente Lula ter sido oficializado no cargo, o ex-mandatário continua publicando nas redes sociais os feitos do governo anterior e ainda se apresenta nas principais plataformas com o título de “presidente da República Federativa do Brasil”.

