Bolsonaro ignora posse de Lula e volta a publicar feitos de seu governo no Twitter

Jair Bolsonaro (PL) ainda mantém as descrições de "presidente da República" e "candidato à reeleição com o número 22" em suas redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a divulgar algumas medidas feitas durante seu governo, em sua conta no Twitter. Bolsonaro usou as redes sociais para contar que, em dezembro, ele sancionou um projeto de lei que regulamenta a prática de telessaúde em todo território nacional.

A publicação foi feita na manhã desta quarta-feira, 4, três dias depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente da República. O ex-presidente viajou para Orlando, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 30.

"Em dezembro de 2022 sancionamos o Projeto de Lei que regulamenta a prática de telessaúde em todo território nacional. Medida possibilitará intensificar o acompanhamento remoto de pacientes e ampliar o acesso ao atendimento médico", escreveu Bolsonaro.

Bolsonaro ainda adicionou os benefícios da lei sancionada, também convidou seus seguidores a se inscreverem no seu canal do Telegram, que ele usa para compartilhar as medidas feitas em seu governo diariamente.

"Alcançar territórios mais distantes, otimizar a utilização de mão-de-obra especializada, evitar desperdício de recursos, intensificar o acompanhamento remoto de pacientes, facilitar triagens para evitar superlotação desnecessária e o oferecimento de opções de atendimento de saúde virtual possa aumentar o acesso das populações aos serviços de saúde. Detalhes no Telegram: "Jair M. Bolsonaro 1.", adicionou o ex-presidente em seu Twiter.

Desde que perdeu as eleições do segundo turno para Lula, Bolsonaro se afastou das redes sociais e se isolou politicamente. Entretanto, o ex-presidente começou a utilizar as redes sociais novamente para anunciar a redução da tarifa de energia de Itaipu, medida feita no mandato anterior

Seus perfis nas redes sociais ainda o descrevem como "presidente da República" na biografia, além de "capitão paraquedista do Exército Brasileiro" e "candidato à reeleição com o número 22".



