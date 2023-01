Ex-empresário do filho de Bolsonaro é preso por comércio ilegal de armas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira, 5, o influenciador digital Maciel Carvalho pelos crime de porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo. Maciel é conhecido por ter sido empresário do filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan.

Maciel estava em liberdade provisória e foi preso em Águas Claras na Operação Falso Coach, conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraude e com apoio da Divisão de Operações Especiais.

A operação foi deflagrada com o objetivo de coibir crimes relacionados à posse e ao comércio de armas de fogo com o uso de documentos falsos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O influenciador conta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e se apresenta como coach. O empresário também é dono de uma academia de tiro.

De acordo com informações do Metrópoles, Maciel era “braço direito” do filho de Bolsonaro e chegou a ministrar aulas de tiro para Jair Renan e a mãe Ana Cristina Siqueira Vale. Apesar da relação com o influenciador, a PCDF descartou envolvimento da família nos crimes investigados pela operação.

Maciel utilizava documentos falsos para obter o certificado de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e adquirir armas de fogo.

Além de falsificação de documentos, Maciel tem antecedentes por crimes como estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O indiciado pode ser condenado a até 19 anos de prisão.

Sobre o assunto Bolsonaro ignora posse de Lula e volta a publicar feitos de seu governo no Twitter

Governo Lula instala grupo para analisar sigilos de Bolsonaro

Bolsonaro voltará a ser denunciado à Justiça por senadores da CPI da Covid

Equipe de Lula encontra portas do Palácio do Planalto trancadas após saída de Bolsonaro

Tags