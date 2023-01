Novo secretário da Cultura retira retrato de Bolsonaro ao som de: "Tá na hora do Jair"

A música foi a 2ª mais ouvida no Spotify em 27 de outubro, pouco antes do 2º turno

Márcio Tavares, novo secretário do Ministério da Cultura do governo de Lula (PT), publicou um vídeo, na última terça-feira, 3, em que retira o retrato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do gabinete. “Orgulhosamente, meu primeiro ato na Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. Acabou o tempo de perseguição à cultura", escreveu Tavares.

O momento aconteceu ao som de “Tá na hora do Jair já ir embora”. A música foi a 2ª mais ouvida no Spotify em 27 de outubro, pouco antes do 2º turno. O hit esteve entre as 50 canções mais tocadas no Brasil.

Orgulhosamente, meu primeiro ato na Secretaria Executiva do MinC. Acabou o tempo de perseguição à cultura. pic.twitter.com/XRohB9aRrj Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 4, 2023

Márcio é secretário nacional de Cultura do PT, historiador, curador e gestor cultural. Ele é também doutor em Arte pela Universidade Federal de Brasília. Ele foi um dos escolhidos para a coordenação do grupo técnico da Pasta e deve trabalhar com Áurea Carolina, Lucélia Santos, Antonio Marinho e Juca Ferreira, sob comando da ministra Margareth Menezes.

Tags