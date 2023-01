Bolsonaro publica nas redes sociais como se ainda fosse presidente; apoiadores comemoram

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, 3, para anunciar a redução da tarifa de energia de Itaipu, medida feita no mandato anterior, mesmo após dois dias do início do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na publicação, Bolsonaro confirmou que - comparado ao valor de 2022 (US$ 20,75/kW) - ocorreu uma redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para este ano, que passará a ser de US$ 12,67/kW. Em 2019, o valor pago pelos consumidores de energia gerada pela usina era de US$ 22,60/kW.

- O GOVERNO JAIR BOLSONARO ANUNCIA REDUÇÃO DE 38,9% NA TARIFA DE ITAIPU PARA 2023; No final de 2022, O Ministério de Minas e Energia anunciou a tarifa de Itaipu para 2023: US$ 12,67/kW. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 3, 2023

Porém, a medida havia sido divulgada pelo Ministério de Minas e Energia do governo anterior em 19 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente.

Na postagem compartilhada nesta terça, Bolsonaro anunciou a atualização do valor como uma medida promovida pelo seu governo, que teve fim no dia 31 de dezembro de 2022. Porém, o uso de termos no tempo presente chamou a atenção dos internautas, que compartilharam a publicação apontando a relutância do ex-presidente em aceitar que o mandato chegou ao fim.

Comentários como “Seu desgoverno acabou, Bolsonaro!” e “Que governo?” foram algumas das frases dos usuários.

Por outro lado, parte dos apoiadores do ex-mandatário reagiram positivamente à publicação e dizem ainda acreditar que o governo de Bolsonaro ainda não acabou, mesmo após a oficialização e o empossamento de Lula como presidente da República, no último domingo, 1º.

Nesta segunda-feira, 2, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) também tomou posse e assumiu o comando do Ministério de Minas e Energia no novo governo.

A conta do ex-presidente no Twitter, por exemplo, tem sido atualizada como se ele ainda fosse o chefe do Executivo. Apesar das atualizações nas redes sociais, Bolsonaro ainda se apresenta nas principais plataformas como "presidente da República Federativa do Brasil".

A foto do ex-presidente já foi substituída por uma versão com efeito preto e branco na galeria de presidentes do Palácio do Planalto, marcando o fim do mandato.

Bolsonaro deixou o país no dia 30 de dezembro de 2022 e está em Orlando, nos Estados Unidos, sem previsão de retorno ao Brasil.

Sobre o assunto Posse de Lula registra audiência maior que a de Bolsonaro

PSOL pede prisão preventiva de Bolsonaro por 'incentivar' atos antidemocráticos

Bolsonaro mantém título de presidente nas redes sociais mesmo com fim do governo

Foto de Bolsonaro na galeria do Planalto é substituída por versão preto e branco

Despacho de Lula diz que Bolsonaro banalizou sigilo e provocou retrocesso na transparência

Tags