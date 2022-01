Ilário Marques é nomeado secretário de Direitos Humanos de Fortaleza e PT passa a compor governo Sarto

O advogado Ilário Marques, ex-prefeito de Quixadá e ex-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, foi nomeado, nesta sexta-feira, 7, como o novo secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. A oficialização aconteceu com a presença do prefeito José Sarto (PDT) e do atual presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, conhecido como Conin.

“Ele possui vasta experiência no campo dos direitos humanos, como advogado, e também no desenvolvimento social. Para nós, é uma felicidade contar com o talento, a história e a experiência para esta que é uma das mais importantes secretarias do município de Fortaleza”, afirmou Sarto.

Ilário destacou que assume o cargo em momento delicado, por conta da continuidade da pandemia de Covid-19. “É uma tarefa que, face ao aprofundamento da crise social e econômica na qual o País está mergulhado com a pandemia. As políticas públicas devem ser sensíveis e elaborar, junto com a sociedade civil, um trabalho intersetorial que realmente alcance as pessoas mais vulneráveis e que precisam de acolhimento”, declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O petista substitui o pedetista Cláudio Pinho e deve assumir cargo já na próxima semana. A nomeação de Ilário para a atual administração reforça a manutenção da aliança PT/PDT no âmbito estadual.

Tags