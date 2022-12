Bolsonaro volta a falar sobre as urnas em penúltimo dia de governo

O presidente mencionou a multa aplicada no PL pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar sobre as urnas eletrônicas e as eleições deste ano, em transmissão ao vivo realizada nesta sexta-feira, 30, no penúltimo dia de governo.

Em fala sobre liberdade, o mandatário abordou o questionamento das urnas eletrônicas e direcionou críticas à Justiça Eleitoral.

“Hoje em dia, se você falar em urna, você também tem um problema sério. Se você for parlamentar, pode perder o seu mandato, como [Fernando] Fracischini, deputado estadual do Paraná, perdeu”, disse.

Desde o início do mandato, Bolsonaro questiona a credibilidade das urnas eletrônicas, chegando a defender, inclusive, o voto impresso. Porém, o mandatário nunca apresentou provas sobre as supostas fraudes nos dispositivos.

Ainda na transmissão, o presidente chegou a citar a ação que o Partido Liberal (PL) apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que resultou na pena de pagamento de uma multa.

“Se você duvidar da urna, você está passível de responder processo. Isso é crime. Mas tudo bem, não vamos duvidar das urnas aqui. O nosso partido entrou com petição para que fossem ajustadas algumas coisas, tiradas dúvidas. Ao invés do TSE [falar] 'vem pra cá, discute', no dia seguinte, indeferiu, arquivou e deu uma multa de R$ 22 milhões ao nosso partido”, apontou.

O partido pediu pela anulação de parte do votos das eleições deste ano por supostas irregularidades nas urnas, que não foram provadas pela sigla. O presidente do TSE Alexandre de Moraes multou o partido em R$ 22,9 milhões e bloqueou o fundo partidário da legenda por considerar a ato como litigância de má fé - quando a Justiça é acionada de maneira irresponsável.

O presidente também analisou que o processo eleitoral deste ano foi imparcial e citou as decisões que teriam prejudicado a sua candidatura, como as denúncias de irregularidades nas inserções de rádio.

Bolsonaro chorou ao se despedir e finalizar a transmissão, que foi a última realizada antes do fim do mandato.

