Governo Bolsonaro acaba, ameaça de terrorismo e posse de Lula: Jogo Político #217

Episódio 217 do podcast Jogo Político analisa o fim do período de Bolsonaro no governo, início da gestão Lula, ameaça terrorista em Brasília e ainda

Chega ao fim o governo de Jair Bolsonaro (PL), com o presidente recluso desde que perdeu a eleição e comk planos de deixar o Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse no próximo domingo, 1º, em ambiente de tensão em função de ameaças terroristas em Brasília. O saldo que fica da era Bolsonaro, a formação da equipe de Lula, o ambiente de apreensão antes da posse e ainda o secretariado do governo de Elmano de Freitas (PT) no Ceará são temas do Jogo Político #217, o último antes da saída de Bolsonaro e da volta de Lula.

Participam do Jogo Político o diretor de Opinião e colunista de Política Guálter George e o editor e colunista de Política Érico Firmo.

