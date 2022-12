Com Camilo e Izolda, cúpula do MEC estará nas mãos de cearenses

A confirmação da presença da hoje governadora Izolda Cela (sem partido) como número 2 do MEC consolida a pasta sob o comando de cearenses no terceiro mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.



Chefiado por Camilo Santana (PT), o Ministério da Educação vai ter como horizonte de trabalho políticas desenvolvidas no estado, agora aplicadas em âmbito nacional.



“Informo que a atual governadora do Ceará, Izolda Cela, será secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) em nossa gestão. Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica”, anunciou Camilo pelas redes sociais nesta terça-feira, 27.



Instantes depois, também pelas redes, a própria governadora confirmaria a ida para a Esplanada a partir de janeiro de 2023.



“Informo que aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil”, escreveu.



Ambos, Camilo e Izolda, fizeram menção a um projeto inicial de gestão educacional.



“Com muito diálogo com estados e municípios, e a retomada dos investimentos”, disse Camilo, “tenho convicção de que faremos a educação brasileira voltar a crescer”.



Izolda, por sua vez, enfatizou atributos e ressaltou que “conhecimento da realidade, prioridades e metas claras são bússola para o serviço”.



Além da dupla, que está junta desde o primeiro mandato de Camilo como governador, o MEC pode ter ainda uma terceira cearense.



Fernanda Pacobahyba, antes cotada para continuar à frente da Secretaria da Fazenda do governo de Elmano de Freitas (PT), foi convidada para capitanear o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



