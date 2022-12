Camilo anuncia secretária da Fazenda do Ceará como presidente do FNDE 

A indicação ao FNDE deixa um desafio na montagem do secretariado do governo Elmano. Pacobahyba era cotada como um dos nomes de maior consenso para a Fazenda

O senador eleito e futuro ministro da Educação (PEC) Camilo Santana (PT) anunciou nesta terça-feira, 27, a atual secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Com a decisão, a servidora não deve continuar no cargo durante o governo Elmano de Freitas (PT). A perspectiva de Pacobahyba ir para o MEC foi antecipada pelo colunista do O POVO Carlos Mazza.

Mesmo com uma boa avaliação durante a gestão no cargo do último governo estadual, a secretária aceitou a convocação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acompanhar Camilo e Izolda em alguma das diretorias do Ministério da Educação. Nesta terça, a governadora do Ceará também foi confirmada na equipe do petista, atuando como secretária-executiva do MEC.

A indicação ao FNDE deixa um desafio na montagem do secretariado do governo Elmano, visto que Pacobahyba era cotada como um dos nomes de maior consenso para a Fazenda, principalmente pelo caráter técnico da área. Ao longo da semana, o petista deve anunciar o quadro completo da sua equipe, que deverá atuar após a posse no dia 1º de janeiro de 2023. Sete nomes já foram divulgados na última semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags