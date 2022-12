Bolsonaro convoca reunião e planeja deixar o Brasil até sexta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma reunião de despedida nesta quarta-feira, 28. O ex-ministro e candidato a vice de sua chapa nas eleições Braga Netto (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto devem participar do encontro, entre outros aliados. Bolsonaro confirmou a interlocutores que planeja deixar o Brasil até sexta-feira, 30.

Segundo a Folha de S.Paulo, os planos do presidente incluem deixar o Brasil até o dia seguinte, na sexta-feira, 29. O destino seria os Estados Unidos, onde o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) já estaria desde a véspera de Natal.

O mandatário confirmou a interlocutores que não pretende passar a faixa para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse em 1º de janeiro e que estará fora do País na virada do ano. Mais um caminhão de mudanças esteve no Palácio da Alvorada e diversas "obras" em sua homenagem já foram retiradas.

Bolsonaro já se organiza para seu futuro, como foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) a nomeação dos oito assessores a que ex-presidentes têm direito.