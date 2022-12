Psol decide integrar base do governo Lula na Câmara

Uma corrente importante do Psol defendia que o partido não ocupasse cargos no governo para manter a liberdade de crítica e votação no Congresso

Após fortes divergências internas sobre a adesão ou não ao futuro governo Lula, o Diretório Nacional do Psol aprovou neste sábado, 17, resolução para a bancada do partido na Câmara integrar a base governista. A aliança do Psol com o PT firmada nas eleições, portanto, fica mantida.

"Já a participação na administração por meio de cargos ficou condicionada ao licenciamento do filiado de funções de direção que ocupe no Psol", esclarece a sigla em nota distribuída à imprensa.

Uma corrente importante do Psol liderada pela deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) defendia que o partido não ocupasse cargos no governo para manter a liberdade de crítica e votação no Congresso Nacional. O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP), contudo, está interessado no Ministério das Cidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reunião do Psol também fez um balanço da atuação do partido nas eleições deste ano. No comunicado, o presidente da legenda, Juliano Medeiros, afirma que foi possível "ajustar as diferenças internas no Psol" e reafirmar "o apoio ao governo Lula para reconstruir o Brasil".

Sobre o assunto Lula aumentará ministérios de 23 para 37, mas promessa é não criar cargos

Simone Tebet rejeita ministério "decorativo" de Lula

Posse de Lula deve ter a maior presença de chefes de Estado desde a redemocratização

Izolda, Camilo e a briga pelo MEC no governo Lula: Jogo Político #215

Lula, sobre prisão: Não quero vingança, mas não me peçam para esquecer

Cogitada para ministério, Tebet não comparece à diplomação de Lula

Ao lado de Camilo e Elmano, Izolda fala em "esperança para o povo" após diplomação de Lula

Tags