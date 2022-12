Cogitada para ministério, Tebet não comparece à diplomação de Lula

A emedebista teve participação crucial na campanha petista, após ser uma das adversárias de Lula no primeiro turno, no qual terminou como a terceira candidata mais votada.

A senadora Simone Tebet (MDB), aliada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha presidencial do segundo turno da eleição, não compareceu à cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta segunda-feira, 12. A emedebista teve participação crucial na campanha petista, após ser uma das adversárias de Lula no primeiro turno, no qual terminou como a terceira candidata mais votada.

De acordo com informações do blog de Juliana Dal Piva no Uol, Tebet tem chegada a Brasília prevista para a noite desta segunda. Por isso, não pôde estar presente na cerimônia que diplomou Lula como novo presidente e Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente do Brasil.

Na campanha que definiu o novo presidente do país, Tebet se tornou voz ativa na oposição ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela não só declarou seu apoio a Lula, como esteve presente em eventos e propagandas do petista. Com o resultado das eleições, a senadora chegou a ser cogitada para liderar as pastas da Agricultura, da Cidadania/Desenvolvimento Social ou da Educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a falta da parlamentar nesta segunda-feira é um indicativo de que as tratativas tenham esfriado. Por meio das redes sociais, Tebet fez uma postagem no último domingo. "Ser feliz fazendo o que ama e ajudar a quem mais precisa. Isso é o que me inspira e motiva. Um ótimo domingo a todos", escreveu.

Tags