Lula, sobre prisão: Não quero vingança, mas não me peçam para esquecer

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que não vai esquecer os acontecimentos que o levaram à prisão em 2018, mas ponderou que não tem direito de "sentar na cadeira com ressentimento" e que isso não está na sua "mesa de governança".

Ele acusou o juiz e hoje senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR), que determinou sua prisão, de enganar os brasileiros e os meios de comunicação.

"Foram cinco anos, não cinco dias, foram vidas destruídas, e nós estamos aqui de cabeça erguida. E eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Digo isso porque não quero vingança, depois do presente que o povo brasileiro me deu outra vez me elegendo presidente não tenho direito de me sentar na cadeira com esse sentimento", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula também disse que decidiu ser candidato novamente, após retomar seus direitos políticos, porque seria o único com capacidade para vencer o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sobre o assunto União terá que pagar R$ 60 mil de indenização a filho de Lula por grampo divulgado por Moro

Por que não há presos por atos de vandalismo em Brasília?

Quem é Serere Xavante, indígena cuja prisão motivou atos violentos em Brasília

Com 43 emendas, Taxa do Lixo volta para comissão e tem votação adiada

Lula dará como 1ª ordem a comandantes das Forças acabar com atos em quartéis

Tags