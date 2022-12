Lia Gomes diz que há chance de PDT comandar alguma secretaria no governo Elmano

Lia Gomes, deputada estadual eleita pelo Partido Democrático Trabalhista, falou sobre a possibilidade de o PDT ocupar alguma secretaria do governo de Elmano de Freitas, governador eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2022 no Ceará.

A irmão de Ciro e Cid Gomes acredita que os partidos irão “marchar juntos” e que pode existir a possibilidade de ter um secretário pedetista na próxima gestão estadual. “Acredito que vamos marchar juntos, né? Sempre foi um grupo só, apesar desse racha aí, mas, sim, todo mundo pensa meio parecido. O projeto foi construído a dois, tem muito do PT e do PDT, dos partidos aliados também”, disse Lia.

Lia, integrante da família Ferreira Gomes, é da ala do PDT que decidiu lançar Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará e tirar Izolda Cela, hoje sem partido, da disputa pelo comando do Palácio da Abolição. A atual governadora era a escolha do PT para a reeleição. O PT considerou a exclusão de Izolda do processo como uma “negativa do diálogo na busca de consenso” e prova de "pouco apreço à aliança”.

Mesmo com as desavenças, Lia Gomes diz que o PDT discutiria a questão das secretarias em reunião às 17 horas desta quinta-feira, 15. “Hoje a tarde a gente tem uma reunião de 17 horas lá na sede do PDT onde vai ser discutida essa questão. A dimensão de como vai ser a parte prática, a gente vai conversar sobre isso hoje à tarde. Então, pode existir a possibilidade. Eu acredito que sim, acredito".

Lia Gomes esteve no II Encontro Estadual de Procuradorias da Mulher do Ceará, realizado pela Procuradoria Especial da Mulher e Assembleia Legislativa do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 15.



