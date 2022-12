"Temos o dever de cicatrizar nossas mágoas", diz Gardel Rolim sobre relação PT-PDT

A nova composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2023/2024 foi definida em votação na manhã desta quinta-feira, 1º. O presidente será o vereador de 2° mandato Gardel Rolim (PDT), após votação unânime entre todos os 43 vereadores da Casa. O pedetista disputou chapa única após acordo entre oposição e base.



Gardel foi líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara e assumirá, no dia 1º de janeiro, o posto atualmente ocupado pelo vereador Antônio Henrique (PDT), eleito deputado estadual neste ano. A Mesa é comandada pela maior bancada, do PDT, partido do prefeito que agora mantém sua posição de hegemonia na Casa.



O parlamentar demonstrou interesse pela retomada da parceria estadual entre PT e PDT. Questionado sobre o racha entre os partidos durante a eleição para o Palácio da Abolição, Gardel destacou que quem faz política tem “o dever de cicatrizar mágoas”.



"As mágoas da eleição serão tratadas nos seus devidos tempos, espaços e locais adequados. O que eu tenho dito sempre é que nós políticos temos o dever e a tarefa de cicatrizar as nossas mágoas, primeiro do que qualquer pessoa. Então, a natureza da política é saber se curar das suas feridas num tempo recorde. Obviamente, todos nós saímos machucados dessa eleição, mas posso dizer com muita segurança que as minhas mágoas e as minhas feridas já estão cicatrizadas e olhando agora para 2023 e 2022", destacou durante entrevista coletiva.



Outros oito parlamentares também foram eleitos para a nova Mesa Diretora. São eles: os vice-presidentes Paulo Martins (PDT), Renan Colares (PDT) e Cláudia Gomes (PSDB); os secretários Bruno Mesquita (Pros), Fábio Rubens (PSB), Kátia Rodrigues (Cidadania) e os vogais Ana Aracapé (PL), Luciano Girão (Progressistas) e Estrela Barros (Rede).



