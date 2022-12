Cid sobre o que espera de Camilo e Izolda no MEC: "Estender a boa experiência cearense"

Senador licenciado participou de reunião de lideranças do PDT com o governador eleito Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira, 16, para discutir a posição do partido durante a gestão do petista no Ceará

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) comentou o recente impasse envolvendo o senador eleito Camilo Santana (PT) e a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), ambos cotados para assumir o Ministério da Educação (MEC) na gestão do presidente Lula (PT). Nesta sexta-feira, 16, o parlamentar manifestou sua torcida para que ambos estejam na pasta e possam estender a experiência da educação no Ceará para o restante do País.

“O que se tem hoje é uma compreensão de que o modelo cearense de Educação, é o melhor para servir de referência. Nessas áreas não se inventa, o que se mostrou aqui é que é possível, mesmo na dificuldade de recursos, atingir índices que são referenciais. Espero que essa dupla possa estender a boa experiência cearense para todos os estados”, disse.

O pedetista minimizou eventuais disputas internas relacionadas à indicação para a pasta da Educação. “Não conheço os bastidores. O importante é que teremos dois cearenses, um a frente do ministério e outro com uma secretaria, não sei nem qual é, já foi divulgado? Educação Básica, que tem grande interação com municípios”, projetou.

Cid, que foi ministro da Educação em 2015 na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, deixou ainda um conselho para Camilo e Izolda. “O conselho é que implantem o modelo daqui. Focar na alfabetização, ajudar os municípios e, dessa forma, a gente ter na plenitude um trabalho na linha de escolas em tempo integral que é o que o Ceará está fazendo”.

As declarações foram dadas após reunião de lideranças do PDT com o governador eleito Elmano de Freitas (PT) para discutir se o partido estará na base ou fará oposição à gestão petista no Ceará. Além de Cid, estiveram presentes o prefeito de Fortaleza José Sarto; o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão; o ex-prefeito da Capital Roberto Cláudio e os deputados federais André Figueiredo e Mauro Filho.



