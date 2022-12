Idilvan diz que Camilo tem competência para MEC, mas lamenta resistência do PT a Izolda

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) teceu elogios ao senador eleito Camilo Santana (PT), que deve ser anunciado como ministro da Educação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, que é membro da Comissão da Educação na Câmara dos Deputados, o ex-governador tem competência para assumir a pasta. Ao mesmo tempo, lamentou resistência de alas do PT ao nome da governadora Izolda Cela (sem partido). "Fico muito triste com essa história. É triste para a educação brasileira".

"Izolda é uma amiga de longa data, nos construímos juntos um trabalho. Uma pessoa super competente para Ministério, Governo do Estado. É uma mulher, professora, na educação pública. Camilo também tem competência", disse. A fala aconteceu nesta sexta-feira, 16, na cerimônia de diplomação dos eleitos em 2022.

Idilvan argumenta que o nome de cearenses é bem visto pelo conjuntura da educação no Estado. "No Congresso Nacional, tem uma unanimidade que é a educação no Ceará. Estou na Comissão da Educação e o pessoal briga, mas quando é a educação do Ceará, é só elogios até de ligados a Bolsonaro. A gente tem muito a passar para o Brasil", afirmou.



O cargo de titular da Educação no governo de Lula deve ficar com Camilo. Izolda era cotada para a cadeira, mas o PT fez pressão para que alguém filiado ao partido fosse indicado. "Se alguém, por acaso, rejeitou o nome dela fico muito triste com isso. Se tiver acontecido o que a imprensa tem dito, que ela foi rejeitada, ela uma pessoa competente. Fico muito triste com essa história. É triste para a educação brasileira", finalizou.

