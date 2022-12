Capitão Wagner diz que ocupará cargo de gestão fora da área da Segurança em 2023

O deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) disse ter aceitado um convite para ocupar cargo na gestão de um Executivo - sem revelar se seria na esfera municipal, estadual ou federal -, a partir de fevereiro de 2023, quando encerra o mandato na Câmara. Segundo o parlamentar, a pasta que ele assumirá não tem relação com a área da Segurança.



“Recebi um convite recentemente, avaliei o convite e aceitei. Devo ter uma atividade a partir de fevereiro, logo após deixar o mandato (de deputado), vou esperar o momento adequado para fazer o anúncio. É na esfera pública, fora da área da Segurança, para mostrar que a gente tem capacidade de gestão no Executivo. A perspectiva é que a gente possa realizar essa atividade e trabalhar o União Brasil no Ceará e em Fortaleza”, comentou.

Uma das principais críticas que Wagner recebeu durante suas campanhas à Prefeitura de Fortaleza e, mais recentemente, ao Governo do Estado, foi a falta de experiência administrativa, tendo em vista que toda sua trajetória política é parlamentar.

A declaração foi dada em entrevista ao O POVO, na manhã desta quinta-feira, 15, durante a inauguração da nova sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, em Fortaleza. Wagner esteve junto ao ministro Marcelo Queiroga e outras autoridades.

O parlamentar comentou ainda que os resultados das últimas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, em 2016 e 2020, e para o governo do Estado, neste ano, credencia o seu grupo político para a disputa municipal em 2024. “Fortaleza sempre vai ser uma prioridade para a gente. Seja com a minha candidatura ou com a candidatura de outro membro do União Brasil, a gente vai estar nessa eleição em condições de disputar e ganhar”, concluiu.

Wagner foi o candidato mais votado na Capital na disputa pelo Palácio da Abolição, com dos 41,51% dos votos válidos. O governador eleito Elmano de Freitas (PT) obteve 37,62% em Fortaleza e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), 20,67%.



