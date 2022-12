Lula: "Estou convencido que situação do Brasil não é das melhores"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou nesta sexta-feira, 2, que a situação brasileira está problemática. "Estou convencido de que a situação não é das melhores. Se depender da política em vigor, não teremos grande crescimento em 2023", disse ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona o gabinete de transição.

Lula repetiu que tem o compromisso de fazer o País crescer, de gerar empregos e produzir mais alimentos básicos. "Vamos fazer esse País voltar a sorrir e trabalhar", afirmou, acrescentando que as pessoas vão voltar a viver como cidadãos livres e sem medo de milicianos e de ataques.

O presidente eleito também comentou que não tem falado com a imprensa porque está esperando a transição acabar e receber os relatórios para dizer como o novo governo encontrou as finanças do País. Segundo ele, o trabalho tem sido feita de forma minuciosa e por gente "responsável e representativa".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula confirmou que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não será ministra em seu governo. De acordo com o presidente eleito, a decisão se dá pela importância de manter Gleisi no comando do PT para que a sigla continue se "fortalecendo".

"É um reconhecimento da grandeza dela e não diminuição do papel dela. Achei que é importante não desmontar o partido porque ganhamos eleição. É muito importante manter o PT se fortalecendo, e tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo. O fato de eu ter dito que ela não vai ser ministra é reconhecimento do papel que Gleisi tem", afirmou. "Ser presidente do PT é tão ou mais importante do que ser ministro", completou Lula.

Sobre o assunto Decisão que STF tomar sobre orçamento secreto será acatada, diz Lula

Em 48 horas, dois deputados cearenses eleitos são alvos de operações da PF

Em plena Revolução Russa, seleção brasileira jogou com uniforme vermelho

Bolsonaro deve ter renda de mais de R$ 75 mil com nova aposentadoria

Deputado cearense eleito Yury do Paredão é alvo de busca e apreensão em operação da PF

Lira concede aposentadoria parlamentar a Jair Bolsonaro e valor deve superar R$ 30 mil

Governo volta atrás e bloqueia novamente verbas das universidades federais

Duas pessoas são presas no Ceará em operação da PF contra prefeitura em Pernambuco

Bolsonarista que matou petista em Foz do Iguaçu vai a júri popular

Violência, perseguições, ameaças e mortes na política continuam após eleições

Deputada é cortada em fala e rebate: "não suporta ouvir uma mulher"

Procuradoria pede proteção a vereadoras do PT alvos de violência política de gênero

Lula confirma Gleisi Hoffmann fora do futuro ministério

Lula indica que pode deixar petistas que coordenam transição fora de ministérios

Morre o prefeito de Palhano, Chico do Joaquinzinho

Assembleia aprova delegacia contra discriminação racial, religiosa e de orientação sexual

Deputados do PT acionam Zambelli no STF por vídeo contra o resultado das eleições

Futuro secretário em SP, Derrite quer que PMs possam investigar e pedir mandado

Quem é Gardel Rolim, novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Supremo aprova revisão de toda vida de aposentadorias

Tags