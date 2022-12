Em 48 horas, dois deputados cearenses eleitos são alvos de operações policiais

Dois deputados cearenses eleitos no pleito de outubro tornaram-se alvos de operações policiais nos últimos dois dias. O deputado federal eleito Yury do Paredão (PL) e o deputado estadual eleito Stuart Castro (Avante) são investigados. Stuart chegou a ser preso, enquanto Yury foi alvo de mandado de busca e apreensão, segundo fontes da PF.



Paredão está entre os alvos de três operações da PF deflagradas nesta sexta-feira, 2, que investigam supostos crimes envolvendo a administração pública na prefeitura de Ouricuri (PE) e contratos firmados pela gestão com empresas com sede em Pernambuco e no Ceará. A PF divulgou que 35 mandados de busca e apreensão - sendo um deles contra Yury - e três mandados de prisões preventivas foram cumpridos ao todo.

No Ceará, foram dez mandados de busca e apreensão, sendo nove em Juazeiro do Norte e um em Fortaleza, além de dois mandados de prisão preventiva na cidade do Cariri. As operações lideradas pelos órgãos em Pernambuco foram batizadas de “Ipuçaba”, “Circus” e “Pergaminho” e contaram com suporte de agentes alocados nas cidades cearenses.

Já Stuart foi preso na esteira de operação que investiga supostas irregularidades em contratos da Prefeitura de Itaiçaba, no Vale do Jaguaribe. O caso envolveria contratos de uma empresa de prestação de serviços do parlamentar com a Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo de Itaiçaba. O prefeito Frank Gomes (PDT) e um secretário foram afastados das funções em Itaiçaba por um período inicial de 180 dias. A operação foi realizado pela Ministério Público do Estado, em parceria com a Polícia Civil.

Eleito para o primeiro mandato de deputado federal, com 90,4 mil votos, Yury é empresário com atuação majoritária na região do Cariri. Ele é irmão da presidente eleita da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, a vereadora Yanny Brena (PL).

Stuart é empresário, natural de Fortaleza, e tem especialização em Limpeza Urbana. Casado com a vereadora Lyziane Bitar (PL), de Mulungu, ele é proprietário, dentre outras empresas, da Ecoserv Construções e Serviços, que atua no ramo de Engenharia e Prestação de Serviços.



