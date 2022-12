Morre o prefeito de Palhano, Chico do Joaquinzinho

Chico do Joaquinzinho era prefeito de Palhano e morreu na tarde desta quinta-feira, 1º. Ele era vice-prefeito e assumiu o cargo após Dinho do Zé Honório (PT) morrer por complicações de Covid-19

Chico do Joaquinzinho, prefeito de Palhano, morreu na tarde desta quinta-feira, 1° de dezembro. O político foi internado na UTI após sentir fortes dores de cabeça e sofrer um AVC, na segunda-feira, 28.

Chico havia assumido a prefeitura em abril de 2021, após a morte do prefeito Dinho do Zé Honório (PT), que ocorreu por complicações de Covid-19. Segundo a prefeitura, o prefeito foi ao hospital de Russas para fazer exames após sentir fortes dores de cabeça, desmaiou foi encaminhado para Fortaleza para um hospital de referência. Após um diagnóstico prévio foi constatado um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"Com muita tristeza, informamos que o prefeito de Palhano, nosso querido Chico do Joaquinzinho, na tarde desta quinta-feira, 1° de dezembro, foi acolhido na morada de Nosso Senhor. Ele, que foi um exemplo de filho, pai, esposo e homem público será sempre lembrado com alegria e gratidão em nossos corações", diz a nota de pesar da prefeitura.

Assume a Prefeitura interinamente a presidente da Câmara, Joelma Xavier (PDT), até que nova eleição ocorra.



