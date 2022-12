Em plena Revolução Russa, seleção brasileira jogou com uniforme vermelho

Com o clássico uniforme verde-amarelo da seleção brasileira e as opções secundárias sendo azul ou branco, fica difícil imaginar que, em algum momento, o time tenha jogado com outra cor. Porém, durante a Revolução Russa de 1917, na disputa do Sul-Americano, a cor das camisas era vermelha.



Isso ocorreu porque, no ano citado, o Brasil não utilizava ainda o tradicional amarelo nas camisas e, sim, o branco. Após o sorteio que definiu os confrontos, a seleção brasileira foi obrigada a improvisar um segundo uniforme para jogar contra a Argentina e o Chile, já que as equipes também atuavam de branco no torneio.



Dessa forma, a seleção foi obrigada a arranjar outra solução para poder disputar as partidas. Daí o surgimento da camisa vermelha, que foi utilizada em 1917, ano da revolução bolchevique na Rússia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, um outro momento que a seleção brasileira utilizou a camisa vermelha foi em 1936, também pelo campeonato Sul-Americano. Na ocasião, atuou contra o Peru usando o tradicional uniforme vermelho do Independiente, da Argentina.