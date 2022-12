Quem é Gardel Rolim, novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Gardel Rolim é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Atualmente, com 40 anos, atuou por 10 anos na saúde pública. É formado em Fisioterapia pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e Pós-graduado em Gestão Hospitalar.

Gardel cumpre o segundo mandato como vereador da capital cearense. Em 2020 foi o 7° mais votado, com 11.552 votos.

Antes de se tornar presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, integrou a mesa diretora como 3º vice-presidente no biênio 2019-2020. Ocupava atualmente o posto de líder do governo Sarto (PDT) na Casa.

Rolim trabalhou no Instituto Dr. José Frota (IJF), nos Frotinhas e no Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), do qual foi diretor de projetos.

Ele coordenou a implantação do Hospital Regional do Norte (HRN), maior hospital público do interior do Nordeste, e de toda a área de apoio da atenção primária de Fortaleza. Foi responsável por parte do projeto de requalificação desse serviço.

Um dos focos de atuação do vereador é a defesa da rede de atenção psicossocial. Ele trabalhou para a realização do primeiro concurso público exclusivamente para saúde mental na gestão do então prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Na área de meio ambiente propôs a proibição da queima de resíduos sólidos e de qualquer outro material orgânico ou inorgânico em Fortaleza.



