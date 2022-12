Viagem de Eduardo Bolsonaro ao Catar repercute e gera memes nas redes sociais

Internautas fizeram piadas sobre a presença do parlamentar no evento, enquanto bolsonaristas realizam manifestações

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) viajou ao Catar para acompanhar o segundo jogo da seleção brasileira na Copa, realizado nesta segunda-feira, 29. A agenda oficial do deputado, porém, informava compromissos em Brasília pela manhã no mesmo dia.

Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) que estão insatisfeitos com o resultado das eleições realizam atos antidemocráticos pelo país pedindo por anulação das eleições e intervenção militar.

Com a chegada da Copa do Mundo, os manifestantes afirmam que o momento é de protesto e não de comemoração, temendo, inclusive, serem confundidos com torcedores do Brasil.

Há vários dias, parte dos manifestantes se mobiliza em espaços com barracas e distribuição de comidas, por exemplo. Mesmo com situações climáticas desfavoráveis, bolsonaristas continuam com os atos antidemocráticos.

Nas redes sociais, usuários apontaram que, enquanto Eduardo Bolsonaro viaja, os apoiadores do presidente estão em frente aos quartéis protestando contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar pic.twitter.com/9gqde6WS3E — William De Lucca (@delucca) November 28, 2022

Eduardo Bolsonaro vendo a Copa no Catar em área VIP e os "patriotas" enfrentando chuva, frio, granizo e ventania. pic.twitter.com/AGx8ywtmCG — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) November 28, 2022

pic.twitter.com/pjfyeUsqQj — Maicon Ferreira (@_mcaramau) November 28, 2022 Gente não era o Eduardo Bolsonaro no Catar, os ETs abduziram ele e mandaram um clone, da pra ver q ele tem 9 dedos e tá com o nariz maior e menos careca…



Mas vcs são espertos e não vão cair nessa que é ele que tá lá gastando dinheiro público né? pic.twitter.com/p6vQKzAbJ1 — Marcelo D2 (@Marcelodedois) November 28, 2022

