Danilo Gentili alfineta Eduardo Bolsonaro em rede social

Apresentador criticou o filho de Jair Bolsonaro por aproveitar os jogos da Copa do Mundo enquanto apoiadores do presidente participam de manifestação

Danilo Gentili chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro de “vagabundo” em publicação no Twitter feita nesta segunda, 28. Na postagem feita pelo apresentador, ele compartilhou duas imagens: uma que mostra o deputado no Catar enquanto acompanha os jogos da Copa do Mundo 2022 e outra com os apoiadores de Jair Bolsonaro manifestando-se durante forte chuva.

Muito bonito hein @BolsonaroSP , mandando os tontos que acreditam em fakes nos whatsapp tomar chuva e cagar em banheiro químico na frente do quartel enquanto você usa o meu dinheiro e o dinheiro deles pra curtir a copa no bem bom.



Vagabundo. Espero um dia ver vc pagar por isso. pic.twitter.com/iH1XuY166F — Danilo Gentili (@DaniloGentili) November 28, 2022

Em outra publicação, o apresentador mandou o filho do então presidente “parar de chorar e ir trabalhar” em resposta à postagem de Eduardo que falava que “nenhum país sério” adotará as urnas eletrônicas.

Leia mais | Eduardo Bolsonaro é criticado após aparecer em transmissão do jogo do Brasil



