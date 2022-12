Bolsonaro reaparece nas redes sociais após dias de silêncio

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou às redes sociais, após dias de silêncio e poucas aparições. Nesta terça-feira, 29, o mandatário publicou uma foto sem legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o fim do segundo turno das eleições e a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro mudou o comportamento nas redes sociais, em que compartilhava várias publicações e utilizava as plataformas para se comunicar com o eleitorado.

No Twitter, o presidente só realizou quatro publicações depois do fim do processo eleitoral. No dia 2, ele postou um vídeo pedindo para que os manifestantes desbloqueassem as rodovias federais. No dia 8, uma foto sem legenda também foi compartilhada. No último dia 16, o perfil foi atualizado com links para redes sociais alternativas, como o Telegram, para atualizações diárias.

No Instagram, poucas postagens foram feitas. O mandatário apenas compartilhou um vídeo - o mesmo publicado no Twitter - e uma foto também sem legenda.

As tradicionais transmissões ao vivo realizadas toda quinta-feira por Bolsonaro também foram interrompidas após a derrota.

O Partido Liberal (PL), sigla do presidente, enviou uma ação de questionamento das urnas eletrônicas, que foi rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A legenda foi punida com o pagamento de uma multa no valor de R$ 22,9 milhões e teve o fundo partidário bloqueado.

Sobre o assunto Michelle comemora 15 anos de casada com Bolsonaro: "Te amo, príncipe"

Enquanto bolsonaristas boicotam Copa, Eduardo Bolsonaro acompanha jogo no Catar

Mourão aconselha Bolsonaro a falar "com o seu povo"; presidente ignora

Equipe de Lula prevê ausência de Bolsonaro na posse e analisa falta de recursos para a segurança

Bolsonaro vai ao STF contra Lula e Gleisi por ofensas; processo está com Marques

Presidente Bolsonaro participa de formatura de cadetes na Aman

Tags