Professor da UFC Jeovah Meireles é anunciado para equipe de transição de Lula

O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, foi nomeado como mais um cearense integrante de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele está ligado ao Grupo de Trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e vai coordenar um grupo temático sobre Popularização da Ciência.



O indicado é professor dos Programas de Pós-Graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema). Doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona (2001), ele desenvolve pesquisas em Geociências, com ênfase em Geografia Física e Geomorfologia.

As pesquisas têm foco nos seguintes temas: indicadores geoambientais de flutuações do nível relativo do mar e mudanças climática, evolução geomorfológica da planície costeira, planejamento e gestão, impactos socioambientais de grandes empreendimentos no litoral, cartografia social, justiça ambiental e climática.

Meireles tem doutorado em Geografia Física pela Universidade de Barcelona e defendeu o trabalho "Morfologia e Sistema Evolutivo da Zona Costeira do Ceará. Nordeste do Brasil". Fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, com o trabalho "Mapeamento Geológico - Geomorfológico do Quaternário Costeiro de Icapuí, Extremo Leste do Estado do Ceará".

Projetos de Pesquisa



• De Olho na Água

• Dinâmica do Campo de dunas móveis e evolução geoambiental dos Recursos Hídricos associados

• Implicações Socioambientais da Carnicicultura para a saude humana no Baixo Jaguaribe - CE

• Gestion Ambiental Integrada en Asentamientos Comunitarios del Litoral Cearense

• Migratory Sorebird Conservation and Shrimp arming in NE Brazil

• PLANO DE MANEJO: Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba, Área de Proteção Ambiental de Sabiaguaba

• Zoneamento Geoambiental e Dinâmica dos Campos de Dunas do Parque Nacional de Jericoacoara/CE

O professor se une a outros nomes já nomeados na transição de Lula nesta semana, entre eles André Figueiredo, Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e Mauro Filho, quatro deputados federais do PDT no Ceará. O governo petista também confirmou o nome do influenciador digital Léo Suricate, co-criador da página Suricate Seboso,e o vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar, ambos do Psol, para o Grupo Técnico de Cidades.



