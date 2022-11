Vereador Júlio Brizzi estará na equipe de transição de Lula

Brizzi se une a André Figueiredo, Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e Mauro Filho, quatro deputados federais do PDT no Ceará

Líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Júlio Brizzi (PDT) estará na equipe de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nomeação ainda não consta no Diário Oficial da União (DOU), mas o parlamentar informou que, nesta quinta-feira, 24, às 9h30min, estará em reunião do grupo técnico de Políticas de Juventude, do qual fará parte. Além dele, se soma à equipe o presidente nacional da Juventude do PDT, William Rodrigues.

O vereador afirma acreditar que o PDT deve dar contribuição tanto na transição quanto no governo Lula, assim que instalado, "se for chamado". "Precisamos de união, desprendimento e muito trabalho para reconstruir as políticas públicas e fortalecer as instituições nacionais", afirmou o vereador.

Brizzi entra como indicação da instância nacional do PDT colaborará no desenho de políticas para a juventude, com base no programa que Lula apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao eleitor na campanha de 2022.

O pedetista foi secretário-executivo de Esporte e secretário-adjunto da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ambas as funções no Governo do Ceará. Na Prefeitura de Fortaleza, foi secretário de Juventude na Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. A gestão da Rede Cuca, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade.

Brizzi se une a André Figueiredo, Idilvan Alencar, Leônidas Cristino e Mauro Filho, quatro deputados federais do PDT no Ceará. Sobre Mauro Filho, principal economista de Ciro Gomes, ex-candidato do PDT à Presidência, ele depositou esperança de que possa "contribuir muito" no debate público.

"Ele é um dos parlamentares mais capacitados do país. Sem dúvida nenhuma, poderá contribuir muito no debate público. No segundo turno, o Lula se comprometeu em aproveitar três propostas prioritárias do PDT. Acredito que isso deverá ser feito", afirmou, referindo-se a um plano de renda mínima, batizado informalmente por Ciro de "Eduardo Suplicy", petista e histórico defensor da política pública, além de um programa que preveja zerar dívidas do SPC e um projeto de educação em tempo integral.

