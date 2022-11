'Foi ótima', diz Barbosa, sobre 1ª reunião de grupo de transição com Guedes

O economista e ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, um dos coordenadores do grupo de Economia do governo de transição, afirmou nesta quinta-feira, 24, que a primeira reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi "ótima". Segundo ele, Guedes colocou a equipe da pasta à disposição da transição, fez observações técnicas e passou sua impressão sobre a economia brasileira.

"Vamos agora encaminhar reuniões técnicas com o Tesouro, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para avaliar os riscos jurídicos apresentados no orçamento de 2023?, disse Barbosa.

Ele ainda afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, para tirar o Bolsa Família do teto de gastos, e a recomposição do Orçamento de 2023 não foram debatidas na reunião.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não entramos em detalhamento de recursos e orçamento porque essa questão é discutida no Congresso. Primeiro é preciso saber o tamanho definitivo do orçamento de 2023. Só após discussão do orçamento no Congresso é possível falar em alocação de recursos", disse Barbosa.

Tags