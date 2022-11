Lula presta solidariedade às vitimas de ataques em escolas no ES: "Tragédia absurda"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para prestar solidariedade às vitimas de um ataque armado em duas escolas no Espírito Santo. O caso aconteceu nesta sexta-feira, 25, quando um homem mascarado invadiu centros educacionais em Aracruz em ação que matou três pessoas e deixou 11 feridos, de acordo com informações preliminares. Até o momento, o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), não se pronunciou sobre o caso.

"Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES

na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", disse Lula nas redes sociais.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

O atirador responsável pela ação foi preso algumas horas após o ataque. O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas vítimas. "Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", ressaltou o governador.

O homem, que não teve a identidade revelada, iniciou o ataque na Escola da Rede Estadual Primo Bitti, e depois invadiu o Centro Educacional Praia de Coqueiral. Próximo das duas ainda existe uma escola municipal que não foi alvo do ataque. Mesmo assim, as aulas na rede municipal foram suspensas.

