Em primeira viagem após derrota nas eleições, Bolsonaro vai a Guaratinguetá (SP)

Após dias de reclusão no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente da República Jair Bolsonaro viajou na tarde desta sexta-feira, 25, para Guaratinguetá, São Paulo. É a primeira viagem de Bolsonaro desde que foi derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em 30 de outubro.

O chefe do Executivo deixou a residência oficial em Brasília por volta das 16h20min. A chegada do comboio presidencial na Escola de Especialistas da Aeronáutica, por volta das 18h30min, foi registrada em transmissão ao vivo por apoiadores. Bolsonaro não desceu do carro para cumprimentar a população.

A previsão é que o chefe do Executivo participe de um evento militar em Resende, no Rio de Janeiro, neste sábado, 26. A Cerimônia do Aspirantado 2022, promovida pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), está marcada para às 11 horas.

Nas últimas semanas, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no Palácio da Alvorada, onde recebeu alguns aliados e ministros. Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias na quarta, 23. O presidente também diminuiu consideravelmente as publicações nas redes sociais.

