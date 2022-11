"Expectativa de que o TSE dê qualquer decisão a favor de Bolsonaro é zero", diz Barros

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), manifestou pessimismo sobre a decisão do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, de pedir a anulação dos votos computados em 280 mil urnas eletrônicas usadas no segundo turno, em 30 de outubro. O parlamentar disse não acreditar na possibilidade de o pedido ser aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em entrevista à CNN nessa terça, 22, o deputado disse: "A expectativa de que o TSE dê qualquer decisão a favor de Bolsonaro é zero. O TSE tomou lado contra ele, claramente, nas suas resoluções, nas suas decisões durante a campanha, fez tudo que pode para prejudicar Bolsonaro”.

“Não há expectativa minha, pelo menos, de que o TSE vá acatar documentos, mas é importante que o partido apresente os seus argumentos para que não fique apenas o lamento de quem perdeu a eleição”, completou Barros.

Nesta terça, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o PL trate, no relatório sobre o suposto mau funcionamento das urnas no segundo turno, de informações sobre potenciais falhas dessas mesmas máquinas no primeiro turno das eleições.

